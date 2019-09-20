Сотрудник потерял на торгах нефтью сотни миллионов долларов и сбежал

Японский торговый дом Mitsubishi, крупнейший в стране по выручке, объявил, что потерял 320 миллионов долларов из-за действий своего нефтяного трейдера в Сингапуре и с августа не может найти его, передает Reuters.
В заявлении компании сказано, что сотрудник, имя которого не называется, с января этого года проводил несанкционированные операции с производными финансовыми инструментами под видом операций хеджирования.
Представитель торгового дома рассказал, что трейдер не вернулся на работу после выходных, а его телефоны отключены. В настоящее время компания продолжает полный подсчет ущерба от его действий. Полиция Сингапура подтвердила, что получила заявление от Mitsubishi, но также не раскрыла имени подозреваемого.
Это крупнейшая потеря в истории Mitsubishi, который занимается инвестициями во многие отрасли, от лосося до природного газа, и торгует по всему миру. При этом торговый дом Mitsubishi, основанный в 1954 году, считается очень осторожным. Впервые он сообщил об убытках в 2016 году на фоне падения сырьевых рынков.
Случай сравнивают с делом инвестиционного банка Societe Generale, сотрудник которого в 2007 и 2008 годах открыл позиции на сумму 50 миллиардов евро. Как только эту ситуацию обнаружили, сделки поспешили закрыть. Результатом стала волна распродаж на фондовых рынках, убытки составили 4,9 миллиарда евро.