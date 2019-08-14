Россиянин впервые получил срок за манипулирование рынком

Кировский районный суд Казани 13 августа приговорил бывшего трейдера банка «Ак Барс» Артема Люлинского к 2,5 года лишения свободы условно за манипулирование рынком в особо крупном размере. Это первый в России приговор по такой статье (ч 2 ст. 185.3 УК РФ), сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Люлинский с 2011-го по 2016 год с личного брокерского счета скупал акции по рыночным ценам, после чего выставлял их на продажу на 2,4-5 процента выше рынка. Покупал он ценные бумаги уже с рабочего счета. Как объяснил глава департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях, сумма операций достигала десятков миллионов рублей, поэтому трейдеру удавалось влиять на рынок.

Трейдер сумел заработать 77 миллионов рублей. За пять лет он провел 494 операции с 31 ценной бумагой. В том числе он манипулировал акциями ВТБ, Сбербанка и «Газпрома».

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О незаконной деятельности Люлинского стало известно в ходе внутренней проверки в банке. Его обвинили в несоблюдении требований защиты интересов банка как инвестора и уволили. «Ак Барс» оценил ущерб в 76 миллионов рублей, его руководство обратилось в правоохранительные органы. Следственный комитет передал уголовное дело в суд в апреле прошлого года. Помимо условного приговора, Люлинскому запретили заниматься торговлей ценными бумагами в течение трех лет. Свою вину он полностью признал, а также частично возместил нанесенный банку ущерб.

Уголовная ответственность за манипулирование рынком была введена в России в 2010 году. Тем не менее правоохранительные органы предпочитали проводить такие случаи по статье о мошенничестве, поскольку по этой статье уже имелась наработанная практика. Партнер FMG Group Михаил Фаткин заметил, что следователь, как правило, хочет работать с делами, которые проще довести до суда, а доказать манипулирование сложнее, чем мошенничество. В ЦБ отметили важность запрета на торги для трейдера. «Чистота финансового рынка, доверие к нему зависят от деловой репутации всех участников торгов», — объяснил представитель Банка России.

В прошлом году Центробанк провел 36 проверок по подозрению в инсайде и манипулировании рынком и выявил 16 таких случаев. По трем из них он обратился в правоохранительные органы. Статья о манипулировании рынком предусматривает наказание до семи лет лишения свободы с выплатой штрафа и запретом занимать определенные должности.

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