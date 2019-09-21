Опубликовано последнее сообщение от директора Заворотнюк

Журналист Сергей Майоров рассказал о последнем на данный момент сообщении, которое он получил от директора актрисы Анастасии Заворотнюк Марины Потаповой. Его слова передает телеканал НТВ.

По словам Майорова, он регулярно общается с Потаповой и передает актрисе приветы. Он рассказал, что получил последнее сообщение от директора Заворотнюк на этой неделе. В нем она попросила журналиста не верить информации о состоянии актрисы в СМИ.

«Не верь. Пресса сильно преувеличивает», — написала она.

Ранее 21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.

13 сентября Заворотнюк госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Она впала в кому, и медики прекратили противоопухолевое лечение актрисы. Спустя несколько дней из-за аппарата искусственной вентиляции легких у нее возникли осложнения: полиорганная недостаточность и пневмония.

Диагноз рак мозга Анастасии Заворотнюк поставили зимой после того, как у нее начались сильные головные боли. В апреле Заворотнюк перенесла серьезное хирургическое вмешательство — трепанацию черепа — во время лечения в Германии.

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