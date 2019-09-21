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У Заворотнюк появилась надежда после второй операции

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Анастасия Заворотнюк

Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию. Об этом заявил журналист Сергей Майоров в эфире НТВ.

«Вчера ночью я разговаривал с Мариной Потаповой, ее директором. Была вторая операция. Врачи посмотрели на результаты ее гистологии. Появилась надежда на то, что все может еще обойтись», — рассказал Майоров. Диагноз, который озвучивался раньше, журналист назвал неокончательным. При этом он отметил, что пациентка остается в тяжелом состоянии.

16 сентября сосед актрисы рассказал, что летом у ее дома в поселке «практически каждый день» дежурила скорая.

Ранее, 16 сентября, сообщалось о том, что у Заворотнюк развились полиорганная недостаточность и пневмония. Отмечалось также, что медики прекратили противоопухолевое лечение актрисы, которая находится в коме. 13 сентября стало известно, что артистка находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

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