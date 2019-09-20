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Появились свежие данные о состоянии Заворотнюк

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Анастасия Заворотнюк

К лечению актрисы Анастасии Заворотнюк не будут привлекать сторонних врачей. От консультантов отказалась семья артистки, сообщает Telegram-канал Mash.

В настоящий момент актриса находится в терапевтическом отделении в тяжелом состоянии. Отмечается, что медицинское учреждение, где проходит лечение Заворотнюк, разрешает привлекать специалистов из других клиник. Свою помощь предложили несколько крупных больниц и научных центров, однако руководство клиники посоветовалось с родственниками артистки и отказалось от сторонних специалистов.

Ранее заведующий отделением в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Александр Коновалов оценил уровень лечения Заворотнюк. По его словам, больница, в которой лежит актриса, отличается главным образом хорошими условиями размещения пациентов.

19 сентября, сообщалось, что врачам удалось вывести артистку из критического состояния и медикаментозной комы. Ее перевели из реанимации в обычную палату. В то же время появились данные о том, что Заворотнюк не впадала в кому и не находилась при смерти, несмотря на тяжелую болезнь.

Семья Заворотнюк не дает информации о ее состоянии. О госпитализации звезды сериала «Моя прекрасная няня» стало известно 13 сентября.

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