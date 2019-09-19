Заворотнюк вывели из критического состояния

Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату. Об этом в четверг, 19 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, врачам удалось вывести артистку из критического состояния и медикаментозной комы. «Доктора смогли значительно уменьшить отек мозга», — указано в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время Заворотнюк находится в палате терапевтического отделения вместе с близкими и продолжает получать все необходимое лечение.

Накануне вечером, отмечает Mash, актриса пришла в сознание, и родственники занесли в больницу «пакет важных документов», который она сможет изучить с разрешения врачей.

Ранее в четверг подруга Заворотнюк, имя которой не раскрывается, со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову сообщила, что у артистки «появились немаленькие шансы на выздоровление». Она добавила, что близкие Заворотнюк не дают никаких комментариев и стараются держать всю информацию о здоровье актрисы в секрете, поскольку «боятся сглазить ситуацию».

Заворотнюк диагностировали рак мозга зимой после того, как у нее начались сильные головные боли. 13 сентября сообщалось о госпитализации артистки в крайне тяжелом состоянии. Ранее она впала в кому, и медики прекратили противоопухолевое лечение актрисы. Сообщалось, что ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, из-за которого у нее возникли осложнения.

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