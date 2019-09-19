Раскрыт курс лечения Заворотнюк

Врачи частной московской клиники, в которой находится Анастасия Заворотнюк, определились с курсом лечения актрисы. Ей проводят инфузионную терапию, сообщает в четверг, 19 сентября, Telegram-канал Mash.

Отмечается, что в первую очередь медики займутся антибактериальной терапией и терапией, направленной на коррекцию отека мозга. При помощи специальных препаратов также поддерживается артериальное давление актрисы.

Состояние Заворотнюк оценивается как стабильно тяжелое.

Ранее в четверг пиар-директор актрисы Марина Потапова оценила шансы Заворотнюк на выздоровление. Накануне стало известно, что артистка вышла из комы и дышит самостоятельно.

О госпитализации Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии стало известно 13 сентября.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!