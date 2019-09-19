Оценены шансы Заворотнюк на выздоровление

У Анастасии Заворотнюк «появились немаленькие шансы на выздоровление», заявила ее подруга, имя которой не раскрывается, со ссылкой на пиар-директора актрисы Марину Потапову. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

«Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровления, причем, шансы немаленькие. Добавила, что состояние Анастасии заметно улучшилось, она вышла из комы», — рассказала собеседница издания, отметив, что врачи допустили благоприятный прогноз.

Источник газеты объяснила, что близкие Заворотнюк не дают никаких комментариев и стараются держать всю информацию о здоровье актрисы в секрете, поскольку «боятся сглазить ситуацию».

Ранее, 18 сентября, источник в медицинских кругах заявил, что Заворотнюк вышла из комы и дышит самостоятельно.

Заворотнюк диагностировали рак мозга зимой после того, как у нее начались сильные головные боли. 13 сентября сообщалось о госпитализации артистки в крайне тяжелом состоянии. Она впала в кому, и медики прекратили противоопухолевое лечение актрисы. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, из-за которого у нее возникли осложнения.

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