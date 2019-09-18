Близкие Заворотнюк «понадеялись на чудо» после ухудшения ее состояния

Состояние актрисы Анастасии Заворотнюк ухудшилось. Об этом продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил в Instagram-аккаунте со ссылкой на источник, приближенный к ее лечению.

По его словам, «все, что можно было сделать, уже сделано». «Все необходимые в таких случаях процедуры проведены врачами не только в нашей стране, но и за рубежом. Мы надеемся только на чудо», — отметил Разин.

Продюсер «Ласкового мая» подчеркнул, что близкие молятся за нее, и поблагодарил всех, кто поддерживает и помогает Заворотнюк. Также он раскритиковал журналистов, в частности, телеведущих Аллу Довлатову и Дмитрия Борисова, которые комментируют болезнь актрисы, «не владея ситуацией».

Диагноз рак мозга Анастасии Заворотнюк поставили зимой после того, как у нее начались сильные головные боли. При этом актриса не оставляла карьеру в кино и снялась в двух фильмах, рассказал приятель актрисы. В апреле Заворотнюк перенесла серьезное хирургическое вмешательство — трепанацию черепа — во время лечения в Германии. Тогда врачи обнаружили, что опухоль мозга у актрисы — злокачественная.

13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии. Она впала в кому, и медики прекратили противоопухолевое лечение актрисы. Спустя несколько дней из-за аппарата искусственной вентиляции легких у нее возникли осложнения: полиорганная недостаточность и пневмония. Позднее сообщалось, что состояние Заворотнюк улучшилось: она пришла в себя и дышит самостоятельно.

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