Врач оценил уровень лечения Заворотнюк

Больница, в которой лежит актриса Анастасия Заворотнюк, отличается, главным образом, хорошими условиями размещения пациентов, заявил в интервью «Комсомольской правде» заведующий отделением в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, член-корреспондент РАН Александр Коновалов.

«Я знаю эту клинику, основное ее преимущество — это условия пребывания пациентов, которые стоят очень дорого. По сути это хорошая гостиница», — сказал Коновалов.

НМИЦ имени Бурденко лечит за счет государственных квот, поэтому не может обеспечить такие условия, как в платных больницах, продолжил специалист.

«Я не критикую эту клинику [где лежит Заворотнюк], но сравнивать наш уровень нейрохирургии и их — просто нелепо, они вам сами это подтвердят», — отметил Коновалов, добавив, что «хорошие условия — тоже немаловажно».

После появления первых симптомов рака Заворотнюк прошла обследование в центре Бурденко, но решила продолжить лечение в Германии.

Коновалов сказал, что если бы артистка, узнав диагноз, решила лечиться в Бурденко, то лечение было бы бесплатным по полису ОМС. «Для срочных операций очередей у нас нет. С учетом того, что она известная актриса — тем более, хоть на следующий день», — отметил врач.

«По уровню лечения мы находимся на очень высоких позициях, сопоставимых с ведущими мировыми клиниками, что подтверждают авторитетнейшие нейрохирурги из Германии», — добавил Коновалов. Он заявил, что российские «звезды» уезжают лечиться на Запад, потому что «нет пророка в своем отечестве». Врач также рассказал, что фигуристу Евгению Плющенко сделали несколько операций на позвоночнике в Израиле с очень тяжелыми последствиями, и он вернулся к нормальной жизни только после того, как его прооперировали в Москве.

Ранее сообщалось, что Заворотнюк вывели из медикаментозной комы, уменьшили отек мозга и перевели из реанимации в обычную палату. По другим данным, артистка вообще не впадала в кому и не находилась при смерти, несмотря на тяжелую болезнь. Семья Заворотнюк не дает информации о ее состоянии. О госпитализации звезды сериала «Моя прекрасная няня» стало известно 13 сентября.

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