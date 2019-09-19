Врачи оценили возможность оперирования Заворотнюк

У находящейся в больнице актрисы Анастасии Заворотнюк, которую ранее удалось вывести из критического состояния, «очень хорошие шансы» на благоприятный исход заболевания. Об этом заявил хирург-онколог, знакомый с ситуацией, пишет в четверг, 19 сентября, «Комсомольская правда».

«Теперь, когда она приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи и продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое», — рассказал он.

По его словам, удаление опухоли возможно «даже в таком тяжелом случае». Собеседник издания в то же время заметил, что успешность лечения глиобластомы значительно выше на более ранних стадиях заболевания.

Ранее в четверг стало известно о том, что врачам удалось вывести Заворотнюк из медикаментозной комы и уменьшить отек мозга, актрису перевели ее из реанимации в обычную палату. В настоящее время она находится в палате терапевтического отделения вместе с близкими и продолжает получать все необходимое лечение.

Заворотнюк диагностировали рак мозга зимой после того, как у нее начались сильные головные боли. 13 сентября сообщалось о госпитализации артистки в крайне тяжелом состоянии. Ранее она впала в кому, и медики прекратили противоопухолевое лечение актрисы. Сообщалось, что ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, из-за которого у нее возникли осложнения.

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