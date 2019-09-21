Перевод Заворотнюк из реанимации в палату объяснили

Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе порассуждал о перспективах лечения актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

Нейрохирург подчеркнул, что информация о переводе актрисы из реанимации в общую палату может быть правдивой. «Такое может быть. Это зависит от лечения, от размера опухоли», — отметил он. Эти факторы также влияют на продолжительность жизни у людей с глиобластомой. «Если опухоль находится в стволе головного мозга, тогда у человека не будут двигаться рука, нога и так далее. Если опухоль, например, в правой или левой лобной доле, то человек ходит, передвигается», — рассказал о жизни с заболеванием врач.

Саникидзе подтвердил, что актриса обращалась в медицинский центр в Москве, однако проходила исследование анонимно. «Кулуарно очень ее принимали», — отметил врач. Также он заявил, что Заворотнюк вводили в медикаментозную кому, чтобы лечение было более эффективным.

В целом, по словам врача, опухоли головного мозга составляют менее двух процентов от всех диагностированных раковых заболеваний. «Никто на самом деле не знает, почему появляется глиобластома, глиома. Научного доказательства причин возникновения нет», — резюмировал Саникидзе.

Ранее 21 сентября стало известно, что актриса перенесла вторую операцию, после которой появилась надежда на ее выздоровление.

13 сентября Заворотнюк госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Она впала в кому, и медики прекратили противоопухолевое лечение актрисы. Спустя несколько дней из-за аппарата искусственной вентиляции легких у нее возникли осложнения: полиорганная недостаточность и пневмония.

Диагноз рак мозга Анастасии Заворотнюк поставили зимой после того, как у нее начались сильные головные боли. В апреле Заворотнюк перенесла серьезное хирургическое вмешательство — трепанацию черепа — во время лечения в Германии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!