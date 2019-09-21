Стали известны подробности нападения на российских военных в Таджикистане

Жизни двоих российских военнослужащих, раненных психически больным местным жителем в Таджикистане, ничего не угрожает. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

Как отметили в пресс-службе, пострадавшим уже оказана необходимая медицинская помощь, и в настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное.

Там пояснили, что нападению подверглись двое россиян, проходящих военную службу по контракту. По предварительным данным, местный житель атаковал их во внеслужебное время.

Как заявили ТАСС в посольстве России в Таджикистане, диппредставительство держит на контроле ситуацию с нападением на российских военнослужащих. Там также подчеркнули, что посольство находится в контакте с руководством 201-й российской военной базы и правоохранительными органами Таджикистана.

О нападении на российских военных подразделения 201-й российской военной базы стало известно ранее 21 сентября. Сообщалось, что житель города Бохтар Хатлонской области, состоящий на учете в психиатрическом диспансере, набросился на них с ножом и нанес несколько ранений. В результате пострадавших госпитализировали в больницу столицы Таджикистана Душанбе.

201-я военная база в настоящее время является крупнейшим объектом Вооруженных сил России на территории республик бывшего СССР. Ее части и подразделения базируются в Душанбе и Бохтар. В 2012 году было подписано соглашение, установившее срок пребывания базы на территории Таджикистана до 2042 года.

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