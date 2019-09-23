Нарышкин назвал чушью расследование о всемогущей российской разведке

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин назвал чушью заявление о том, что дипломатические дачи России за рубежом могли использоваться для слежки за представителями Федерального бюро расследования США (ФБР). Об этом сообщает РИА Новости.

На просьбу журналиста прокомментировать расследование портала Yahoo News, Нарышкин назвал «чушью» звучавшие там заявления.

16 сентября появилась информация, что российская разведка якобы сумела получить доступ к большому количеству данных ФБР и в течение некоторого времени эффективно противостояла американским контрразведчикам без их ведома.

Источники сообщали, что взлом произошел в 2010-м или в 2011 году и некоторое время оставался незамеченным. Хотя американские силовики крайне обеспокоены возможностью российских коллег по взлому секретных кодов, они допускают вероятность того, что результат был достигнут не с помощью технологий, а благодаря «кротам» в американских ведомствах. Один из источников отметил, что российская разведка часто пытается сделать вид, что обладает именно технологическим преимуществом.

Над обработкой информации, полученной в результате взлома, работали в Вашингтоне, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Базами для этой работы стали дачи дипломатических работников, в ней участвовали в том числе и их жены. Тех, кто был связан с этой утечкой, в итоге выслали из США в 2016-м. Однако в 2017 году американцы сообщили о том, что им известно о 150 шпионах из России на своей территории.

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