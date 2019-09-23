Женщина решила пробежать пять километров и лишилась ноги

Жительница английского графства Дербишир заработала во время пробежек вросший ноготь и лишилась ноги. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В феврале 2015 года 27-летняя Хизер Сатчвеллл (Heather Satchwell) готовилась к благотворительному забегу на пять километров. После одной из тренировок женщина, страдающая диабетом, заметила на ноге вросший ноготь. Она незамедлительно пошла к врачу, поскольку у нее была диабетическая нейропатия.

«Я знала, что мне нужно соблюдать осторожность. Как только палец покраснел, я обратилась в больницу, — рассказывает Сатчвеллл. — Мне прописали антибиотики, однако они не помогли». Спустя семь месяцев хирургам пришлось удалить британке вросший ноготь на большом пальце правой ноги, а в июне следующего года — полностью ампутировать палец.

Несмотря на лечение, инфекция стремительно распространялась. В июне 2018 года врачи вынужденно ампутировали у Сатчвеллл правую голень.

Британка подчеркнула, что произошедшее полностью изменило их с дочерью жизнь. За пять дней до операции им пришлось переехать в новый дом: инвалидная коляска требовала большего пространства.

По данным портала Diabetes UK, больные диабетом люди в 15 раз более подвержены риску ампутации конечностей при заражении. Болезнь сопровождается потерей чувствительности стоп, из-за чего пациенты могут недооценивать опасность полученной травмы. Более того, при диабете нарушается кровообращение и раны заживают гораздо медленнее.

В июле сообщалось, что жительница английского города Хаддерсфилд, графство Уэст-Йоркшир, спешила забрать трех детей из школы, упала на колени и спустя десять лет лишилась правой ноги. В результате падения у нее развился синдром Зудела.

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