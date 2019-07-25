Женщина забрала детей из школы и осталась без ноги

Жительница английского города Хаддерсфилд, графство Уэст-Йоркшир, спешила забрать трех детей из школы, упала на колени и спустя десять лет лишилась правой ноги. Ее историю опубликовал Daily Mail.

44-летняя Джули Бануэлл (Julie Banwell) рассказала, что из-за падения у нее развился синдром Зудека — болевой синдром, возникающий после травмы конечностей. Поврежденное колено причиняло женщине дискофорт и боль. Она неоднократно проходила осмотры у докторов и каждый раз получала совет мазать ногу ибупрофеном.

В 2016 году боль в колене стала нестерпимой, и Бануэлл обратилась в больницу. Врачи сделали ей рентгеновский снимок и обнаружили, что пациентка полтора года ходила с переломом в колене. «Я боялась, они сочтут меня сумасшедшей, если я попрошу ампутировать ногу, — призналась она. — Но я больше не могла терпеть эту адскую боль».

Доктора удостоверились, что она не страдала психическими расстройствами, и серьезно отнеслись к ее просьбе. Перед тем, как приступить к операции, медики испробовали несколько вариантов лечения, однако ни один из них не помог больной.

В 2018 году врачи ампутировали Бануэлл поврежденную ногу. «Теперь я чувствую себя более здоровой, жизнь без ноги улучшилась. Если болезнь распространится на другую ногу, я попрошу ампутировать и ее», — заключила британка.

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