Женщина пролила духи и осталась без ноги

В графстве Ланкашир, Англия, женщина лишилась ноги после того, как уронила на нее флакон духов и разбила его. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

42-летняя Джилл Хаддингтон (Gill Haddington) несколько лет назад поранила ступню осколками флакона от духов. Это привело к тому, что ее конечность увеличилась в два раза, на ней появилось воспаление и язвы, а пальцы ног начали свисать вниз. Когда боль стала невыносимой, она обратилась к врачам. Они диагностировали у нее комплексный регионарный болевой синдром, при котором люди постоянно испытывают неприятные ощущения.

Хаддигтон пришлось передвигаться на инвалидной коляске и полностью положиться на помощь близких. Однако ситуация становилась хуже, и тогда врачи отправили женщину на рентген и сканирование, которые не показали ни переломов, ни травм. Вскоре специалисты предположили, что она может страдать фибромиалгией — это состояние, которое вызывает боль по всему телу, спровоцированную высоким уровнем определенных химических веществ в мозге и нервной системе.

Материалы по теме «Меня постоянно трясло от боли» Эта девушка мечтала стать идеальным солдатом. Армейская обувь превратила ее жизнь в кошмар

«Моя нога была уже мертва для меня, это было причиной сильной боли и несчастий. Я просто хотела продолжать жить нормальной жизнью», — рассказала британка.

В итоге она начала умолять хирургов ампутировать ногу. Поначалу они сомневались, но позднее поняв, что женщина мучается от невыносимой боли, пошли ей навстречу. После нескольких месяцев пребывания в инвалидной коляске Джилл начала носить протез.

«Протез не идеален, но я его очень люблю, потому что удаление ноги было лучшим, что со мной случилось. Я вообще не жалею об этом», — добавила она.

Сейчас британка восстановилась и вернулась к занятиям плаванием. По ее словам, это приносит ей радость, и в дальнейшем она планирует принять участие в благотворительных соревнованиях.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!