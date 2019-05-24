Храбрая женщина перенесла 30 ампутаций за шесть лет

Жительница британского города Бристоль перенесла 30 ампутаций за шесть лет. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Когда Саре Кокс (Sarah Cox) было 17 лет, у нее обнаружили болезнь Рейно, которая влияет на кровообращение в руках и ногах. На холоде ее руки становились фиолетовыми и немели. Тогда же врачи диагностировали ей склеродермию и волчанку — аутоиммунные заболевания, которые разрушают здоровые клетки. Девушку предупредили, что ей вряд ли удастся построить карьеру и родить детей, но она решила бороться с обстоятельствами.

Фото: Sarah Cox

Она поступила в университет, закончила его с отличием, устроилась на работу в полицию и вышла замуж. Паре было очень сложно решиться на ребенка, учитывая осложнения, которые могут вызвать заболевания Кокс. В итоге она родила здорового мальчика, которому сейчас десять лет.

Еще в 2011 году из-за болезни женщина была вынуждена уйти с работы оператора телефонной линии Службы спасения. В 2013 году ей впервые ампутировали фалангу пальца. За последние шесть лет ей пришлось перенести операции по удалению ногтей на руках и фаланг пальцев на руках и ногах.

В 2014 году ей диагностировали интерстициальное заболевание легких — орган оказался настолько израненным, что при ходьбе Кокс начинала задыхаться. С тех пор ей приходится, в основном, передвигаться на инвалидной коляске.

Однако больше всего Кокс переживает, что может умереть и оставить ребенка без матери.

Женщине неловко от внимания окружающих, но она старается не зацикливаться на этом. Кокс основала фонд, который помогает людям с ограниченными возможностями.

Болезнь Рейно — это редкое заболевание, которое поражает пальцы рук и ног, вызывая чувство онемения в ответ на холодную температуру или стресс. В результате, мелкие артерии сужаются, и кровь не поступает в пораженные участки. Встречается преимущественно у женщин.

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