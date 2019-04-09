Мужчина с ногой весом 150 килограммов взмолился об ампутации

Из-за болезни нога жителя пакистанского города Гуджранвала, провинция Пенджаб, стала весить 150 килограммов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Около двух лет назад 40-летний Мухаммад Муштак (Muhammad Mushtaq) заметил на бедре небольшую шишку. Она быстро росла и через три месяца перестала умещаться под одеждой. Лишь после этого мужчина решил обратиться к врачу. У него обнаружили слоновую болезнь (элефантиаз), вызванную паразитической нематодой. Она приводит к увеличению размера какой-либо части тела из-за застоя лимфы.

Нога становилась все больше и тяжелее. Вскоре Муштак лишился возможности ходить и остался без работы. Теперь за ним ухаживают его брат и невестка. Из-за отсутствия физической активности мужчина растолстел до 298 килограммов. Чтобы перенести его с места на место, необходима помощь шести человек.

Местный врач считает хирургическое вмешательство слишком опасным и отказывается оперировать больного. Муштак надеется, что власти профинансируют обращение к другому специалисту, который сможет ему помочь. «Если спасти ногу невозможно, это ничего, — говорит он. — В таком случае я хочу, чтобы мою 150-килограммовую конечность ампутировали».

В феврале сообщалось, что пакистанец лишился возможности вставать с кровати через пять лет после укуса комара. Из-за слоновой болезни его ноги весили 50 килограммов.

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