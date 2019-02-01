Ноги мужчины раздуло в разы после укуса комара

Пакистанец лишился возможности встать с кровати через пять лет после укуса комара. Как сообщает издание Daily Mail, у мужчины развилась тяжелая форма слоновой болезни (элефантиаза).

Шахид Хуссейн (Shahid Hussain) из провинции Синд пять лет назад впервые заметил, что его ноги отекают и болят. Поначалу он игнорировал симптомы, но вскоре конечности так сильно увеличились, что ему пришлось обратиться к врачу. Доктора диагностировали у него слоновую болезнь — заболевание, при котором увеличивается какая-либо часть тела из-за застоя лимфы.

Несмотря на то, что семья потратила на медицинские процедуры для Хуссейна все сбережения, местные врачи не смогли ему помочь. Они направили мужчину в столицу, но он не может позволить себе эту поездку из-за расходов. Его жена Фатима признается, что уже продала все украшения и отдала все деньги, скопленные на свадьбу дочерей.

Хуссейн потерял возможность зарабатывать деньги: мужчина не может встать с кровати, так как его ноги весят 50 килограммов, а каждая из них в обхвате составляет 88 сантиметров. Его семье приходится постоянно просить деньги у родственников. Мужчина обращался к властям за помощью, но не получил ответа.

Слоновая болезнь возникает, как правило, после заражения нематодой Brugia malayi. Паразит попадает в организм человека посредством укуса комара, пораженного нематодой.

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