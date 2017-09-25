Умерла самая тяжелая женщина в мире

В столице ОАЭ Абу-Даби скончалась 37-летняя египтянка Эман Ахмед Аб Эль Ати, весившая 504 килограмма и считавшаяся самой тяжелой женщиной в мире. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает издание Hindustan Times.

Согласно заявлению, опубликованному больницей, причиной смерти стали сердечно-сосудистые заболевания и почечная недостаточность.

Женщина лечилась в Абу-Даби с мая этого года. За ее состоянием следили более 20 врачей различных специальностей.

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В феврале Эман Ахмед доставили в индийскую больницу для лечения от ожирения. В начале марта ее прооперировали. В середине апреля врачи объявили, что за два месяца египтянка сбросила 250 килограммов.

Сестра Эман Ахмед обвиняла индийских медиков в обмане. Она утверждала, что после операции женщина полтора месяца находилась в критическом состоянии. В мае Эман Ахмед перевели в больницу в ОАЭ.

Причиной ожирения египтянки считали дисфункцию желез и элефантиаз, вызванный паразитическими нематодами. Когда Эман Ахмед было 11 лет, ее вес достиг 500 килограммов. Она утратила способность передвигаться и более двадцати лет не покидала своего дома в Александрии.