Самая тяжелая в мире женщина похудела на 100 килограммов за три недели

Египтянка Эман Ахмед Аб Эль Ати, считавшаяся самой тяжелой в мире женщиной, за три недели в индийской больнице похудела на 100 килограммов. Об этом во вторник, 7 марта, сообщает газета Hindustan Times.

Женщина сбросила вес за счет жидкой диеты, богатой белками и пищевыми волокнами, на которую ее посадили для подготовки к бариатрической операции. Врачи планируют прооперировать 36-летнюю жительницу Египта после получения результатов генетического анализа.

Ожидается, что благодаря операции, диете и физиотерапии Эман Ахмед за шесть месяцев похудеет на 200 килограммов. К концу лечения она должна заново научиться сидеть и самостоятельно принимать пищу.

В декабре 2016-го сообщалось, что министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж помогла Эман получить визу. Египтянка много лет не вставала с кровати и не могла посетить посольство для проверки личности. В феврале женщину доставили в Индию для лечения.

Из-за дисфункции желез ее организм накапливает слишком много жидкости. Кроме того, она страдает элефантиазом, вызванным паразитическими нематодами. Вес Эман Ахмед достиг 500 килограммов, когда ей было 11 лет. Она утратила способность передвигаться и с тех пор не покидала своего дома в Александрии.