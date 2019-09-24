Россиянин обустроил храм для оргий на Украине и объявил себя Антихристом

Пользователи сети выяснили, что жительница украинских Черкасс (Черкасская область), обвинившая водителя BlaBlaCar Александра Андриенко из России в изнасиловании, была не первой его жертвой. Об этом во вторник, 24 сентября, пишет УНИАН.

По информации издания, украинка в соцсетях публично рассказала о том, как россиянин ее изнасиловал в поездке из Одессы в Черкассы. В комментариях к посту отозвались знакомые Андриенко, которые сообщили подробности его жизни.

В частности, изданию удалось выяснить, что 51-летний мужчина — якобы ветеран войны в Афганистане, который в настоящее время проживает во Владивостоке и занимается бизнесом. Как правило, раз в год он бывает на Украине в селе Ковтуны Черкасской области, где раньше жила его мать.

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Известно, что он оплатил строительство небольшой сельской церкви. «Храм этот Андриенко "использовал" своеобразно — часто привозил двух-трех девушек легкого поведения и развлекался с ними», — указано в материале. Местные жители рассказали и о другом инциденте, произошедшем в сентябре этого года: «Всех вытолкал из церкви. (...) Потом кричал нашему священнику: "Снимай рясу, драться будем". Говорил, что он Антихрист, что "пробил час". Кончилось тем, что сгреб в охапку свечи и убежал».

Согласно словам рассказавшей об изнасиловании украинки, незадолго до прибытия он предупредил, что сделает «крюк» и заедет в местный музей-заповедник, после чего угостил ее «странным на вкус» кофе, затем стаканом пива, а сам начал пить водку и заснул, а проснувшись, набросился на пассажирку.

Некоторые собеседники издания также отметили, что Андриенко страдает от алкогольной зависимости. «Когда выпьет лишнего, кричит: "[президент России Владимир] Путин — мой бог. Мы, россияне, скоро придем, и вы, украинцы, нам ноги целовать будете"», — отметил один из них.

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Также в комментариях к записи жительницы Черкасс отметились другие украинки, якобы пострадавшие от домогательств россиянина. Они заявили, что среди его «методов» — подсыпать девушкам порошок или подсунуть таблетки, напоить алкоголем и после этого совершить действия насильственного характера. По мнению местного активиста, у россиянина имеются связи в полиции. «Он приезжал к нам в "секс-туры", и, чувствуя безнаказанность, приедет еще», — заявил он.

Отмечается, что официальные обвинения россиянину не были предъявлены, так как полиция «ждет результатов экспертиз». В УНИАН предполагают, что мужчина уже находится на территории России. В свою очередь спикер полиции Черкасской области Дмитрий Грищенко подчеркнул, что «нет информации, что потенциальный подозреваемый может сбежать из Украины», и отметил, что правоохранительные органы «держат контакт» с подозреваемым.

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