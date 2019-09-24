Россияне рассказали о своем летнем отпуске

Россияне рассказали о том, как провели летний отпуск. Об этом сообщает Flashnord со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство россиян провели отпуск дома — так ответили 33 процента опрошенных. Второй по популярности ответ — дача, где отдохнули 27 процентов участников исследования. В других городах России отпуск провели 11 процентов, а за рубежом побывали восемь процентов опрошенных.

Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край (шесть процентов) и Крым (четыре процента). Кроме того, в пятерку самых популярных у отпускников регионов России вошли Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. 20 процентов опрошенных вообще не ходили летом в отпуск.

Россияне, отдыхавшие за пределами дома и дачи, потратили на отдых меньше, чем планировали: 39 тысяч 942 рубля вместо 43 тысяч 333 рублей.

Главным негативным фактором в отпуске россияне назвали отсутствие возможности поехать туда, куда бы они хотели.

Ранее в сентябре стало известно, что самыми довольными из отпуска вернулись россияне, которые побывали в Крыму.

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