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Названо число грустящих после отпуска россиян

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Более половины россиян испытывают грусть в первые дни после отпуска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-сервиса путешествий Momondo.

19 процентов опрошенных жителей страны начинают грустить в первый день после возвращения домой, а 18 процентов расстраиваются уже по дороге с отдыха. При этом доля женщин, которые грустят после отдыха, больше — 57 процентов против 43 процентов среди мужчин.

В других странах, где также проходило исследование, грусть после отпуска испытывают около половины опрошенных. Больше всего расстраиваются по возвращении жители Бразилии и Польши — около 60 процентов участников опроса. Также в плохом настроении прибывают домой граждане Чили (59 процентов), Испании (57 процентов) и Франции (56 процентов).

Меньше всего в такой ситуации грустят жители Австрии, Германии, Нидерландов, Финляндии и Мексики.

Главной причиной для расстройства участники исследования назвали необходимость возвращаться к повседневным обязанностям. Больше всего их раздражают перспективы стирать вещи (25 процентов) и идти за продуктами (20 процентов).

Ранее в сентябре были названы отпускные пристрастия россиян осенью 2019 года.

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