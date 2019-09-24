Беглов пообещал помочь детским центрам и детдомам

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что займется привлечением бизнеса к помощи детским центрам. Об этом сообщает агентство «Невские новости».

«Надо, чтобы за каждым [детским центром] попечители были закреплены. Нужно создать для детей соответствующие условия», — сказал Беглов на заседании координационного совета по вопросам попечительства в сфере социальной защиты.

Помимо этого градоначальник предложил оборудовать игровые площадки в детдомах комплексами для детей с ограниченными возможностями. «Мы сделали единственный в Европе "Сад ощущений" для слабовидящих детей. Это будет полезно не только для ребят. Даже если обычный человек пройдет по этому саду, что-то в его сознании поменяется. Я прошел по этому саду, закрывал глаза и думал, как мне непросто, как сложно, хотя я знал месторасположение», — пояснил глава Петербурга.

Беглов добавил, что детей-сирот необходимо окружить заботой и вниманием.

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