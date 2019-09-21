Беглов открыл посвященную войне трехмерную панораму в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в открытии трехмерной панорамы «Память говорит. Дорога через войну», посвященной событиям Великой Отечественной войны. Об этом в субботу, 21 сентября, сообщает газета «Взгляд».

Новый объект разместился на территории петербургского культурного пространства «Севкабель Порт». Как пояснил Беглов в ходе церемонии, подходящее для панорамы место выбирали около года. До этого идею о реализации в городе подобного проекта поддержал лично президент России Владимир Путин, отметил губернатор.

Он добавил, что в настоящее время в Петербурге регулярно проводятся мероприятия, призванные сохранить память о войне и передать ее будущим поколениям. «Это все делается для того, чтобы вы, ребята, помнили, что вы являетесь нашими наследниками. И мы будем продолжать это делать. У вас сохранится память наших отцов, дедов, которые отстояли нашу страну», — подчеркнул Беглов, выступая на церемонии.

Панорама позволяет посетителю увидеть путь советского солдата от стен родного дома до рейхстага. Каждый эпизод представляет собой отдельное историческое событие со своим сюжетом и главными героями. Как отмечается, создатели проекта при работе опирались на воспоминания ветеранов и архивные данные.

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