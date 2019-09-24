Сотни голых женщин и мужчин искупались в ледяном море

Сотни голых британцев искупались в Северном море в поддержку благотворительного фонда по охране психического здоровья Mind. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

Благотворительная акция состоялась в воскресенье, 22 сентября, накануне дня осеннего равноденствия. По предварительным данным, поучаствовать в заплыве и внести пожертвование пришли более 700 человек. Всех гостей накормили шашлыком.

Организатор мероприятия Джекс Хиггинсон (Jax Higginson) заявил, что в текущем году акция прошла на высшем уровне. Он подчеркнул, что в море купались даже люди в инвалидных креслах. «Вокруг было так много веселья, улыбок, объятий, — рассказывает Хиггинсон. — Было здорово за всем этим наблюдать. Идея акции состояла не в том, чтобы просто раздеться. Люди шли на авантюру и делились друг с другом эмоциями».

«Мы рискнули, слились с природой, радовались жизни и показывали уникальность наших тел, — говорит 41-летняя участница заплыва. — Люди плескались в воде, кричали и смеялись. Это было восхитительно».

В июне сообщалось, что в Ирландии около 1,8 тысячи голых женщин поучаствовали в благотворительном заплыве Strip and Dip ради борьбы с раком. Благодаря взносам участников организации удалось собрать более 700 тысяч евро (49,2 миллиона рублей по текущему курсу) на лечение болеющих раком детей.

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