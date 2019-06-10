Сотни голых женщин искупались в море ради борьбы с раком

dailymail.co.uk

В Ирландии около 1,8 тысячи голых женщин поучаствовали в благотворительном заплыве Strip and Dip ради борьбы с раком. На видео, снятое очевидцами, обратило внимание издание Daily Mail.

К благотворительной акции присоединились как победившие смертоносную болезнь, так и те, кто все еще сражается со злокачественной опухолью. Их пришли поддержать многочисленные родные и близкие. Благодаря взносам участников организации удалось собрать более 700 тысяч евро (51,2 миллиона рублей) на лечение болеющих раком детей.

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Местная жительница Джеки Кавана (Jackie Kavanagh) 8 июня улизнула от врачей, чтобы попасть на встречу Strip and Dip. «Вчера меня положили в больницу, я готовлюсь к операции на следующей неделе. Моему другу тоже диагностировали рак. Мы все здесь, чтобы рассказать об этой страшной болезни и показать, насколько она бывает разной», — поделилась болеющая раком ирландка.

У каждой женщины, пришедшей на морское побережье, была своя история болезни. Многие из них показали шрамы, напоминающие им о благополучно пережитых операциях. «Это дает окрыляющее чувство свободы. Это вселяет жизнь и восполняет женскую энергию», — отметила Ниам Бреннан (Niamh Brennan), похоронившая свою мать в 2010 году из-за рака яичников.

По словам участницы встречи Беки Костелло (Becky Costello), женщины разделись догола ради привлечения внимания к страшному диагнозу. «Это все не ради голых тел. Мы собираем деньги для невероятно значимых целей. Здесь люди всех возрастов. Рак касается каждого», — заключила женщина.

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