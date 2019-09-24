Казахстан решил разбавить проживающих в республике русских узбеками

Правящая партия Казахстана «Нур Отан» предложила узбекам, проживающим в южных районах республики, переселиться на север страны. Местные политологи связывают эту инициативу с желанием властей «разбавить» русское население северного региона Казахстана. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, 15 сентября заместитель главы Туркестанского областного филиала партии «Нур Отан» Бейсен Тажибаев встретился с этническими узбеками в селе Карабулак. Чиновник приехал вместе с информационно-пропагандистской группой, которая должна была объяснить местным жителям преимущества переселения на север. Тажибаев отметил, что переселенцы смогут получить землю для выращивания сельскохозяйственных культур и животноводства, а также посетовал на нежелание южан уезжать в другие районы.

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В беседе с Deutsche Welle координатор объединенной евразийской экспертной сети Jeen Наталья Харитонова напомнила, что в 2015 году власти Казахстана по инициативе тогдашнего президента Нурсултана Назарбаева приняли программу переселения «Енбек» и с ее помощью рассчитывали разбавить на севере республики русское население, «находящееся под ощутимым влиянием России». Однако, по ее словам, в условиях кризиса осуществить задуманное пока не получается.

Похожую точку зрения высказал и политолог из Алма-Аты Петр Своик: он назвал программу переселения узбеков неэффективной и предположил, что таким образом власти хотят снизить процент русских, проживающих в северной части республики. По мнению эксперта, чтобы осуществить задуманное, властям необходимо создать на севере хозяйственную инфраструктуру. «Крупные сельхозпроизводства советского времени разрушены, вдоль дорог из Петропавловска в любом направлении — развалины коровников и прочих строений. И в самом городе, где когда-то было несколько оборонных заводов, теперь с работой трудно, так что трудоустраивать переселенцев с юга негде», — уточнил Своик.

Он также добавил, что узбеки могут воспринять переселение с юга на север как желание разбавить «узбекскую часть» Казахстана и отнесутся к этому болезненно.

По данным на 1 января 2019 года в Казахстане проживает 18,4 миллиона человек. Большую часть населения — 67,98 процента — составляют казахи. На втором месте по численности идут русские — 19,32 процента. Еще 3,21 процента — узбеки.

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