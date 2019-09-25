Сторонники террористов обманом собрали в сети миллионы рублей на джихад

Неизвестные преступники под предлогом сбора средств на благотворительность накопили капитал в размере шести миллионов рублей. Как сообщает РЕН ТВ, эти деньги они планировали потратить на финансирование террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих человек, которые объявили сбор денег в интернете. Мужчина и женщина опубликовали в сети объявление, содержащее банковские реквизиты и фальшивое сообщение о благотворительности.

На самом деле средства были предназначены для финансирования террористов, — подготовку преступлений и их реализацию. Преступники, собравшие шесть миллионов рублей, задержаны, против них возбуждены уголовные дела.

Ранее ФБР США арестовало двоих мужчин, подозреваемых в мошенничестве на миллионы долларов. Они обманывали жертв, используя вредоносные сайты с фальшивыми уведомлениями о блокировке устройства. У пользователей выманивали деньги якобы на «ремонт», сумма варьировалась от нескольких сотен до тысяч долларов.

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