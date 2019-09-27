Неблагодарный пес обратил в бегство своих спасителей

В таиландской провинции Лоп Бури бригада спасателей достала из колодца пса, а тот попытался укусить их. Видео, снятое очевидцем, опубликовал портал LiveLeak.

Инцидент произошел 20 сентября. Местные жители услышали скулящую в трехметровом колодце собаку и вызвали спасателей. Прибывшая бригада накинула на пса специальные тросы и вызволила его. Оказавшись на свободе, бездомный зверь попытался укусить волонтеров.

«Нам пришлось разбежаться, чтобы пес не покусал нас, — объясняет командир спасательной группы Чайват Кунтатонг (Chaiwat Kunthathong). — Однако на его шее все еще оставался трос. Он бегал по плантации и вел себя агрессивно. Подходить к нему было опасно». Мужчина добавил, что собаке около трех лет.

Спустя два часа спасателям удалось поймать пса. Они сняли с него веревку,дали попить и отпустили.

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