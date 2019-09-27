Маленькая акула бросилась на подростка и прогрызла ему пятку

В американском городе Сателлит-Бич, штат Флорида, акула покусала подростка. Об этом сообщает газета Florida Today.

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13-летний Логан Радд (Logan Radd) плыл по мелководью на доске для серфинга, когда его ногу что-то задело. «Это была акула длиной сантиметров 60, — утверждает он. — Она укусила меня за ступню, а потом укусила еще раз».

Мать подростка была на пляже и видела возле сына небольшую черноперую акулу. На ее глазах Логан отдернул ногу, а затем поспешил на берег. На его левой пятке зияли две крупные раны. Женщина отвезла подростка в больницу, где ему оказали первую помощь и сделали рентген. «Укусы выглядели довольно опасно, — говорит она. — Из-за них ему наложили 19 швов».

Сам начинающий серфер относится к травме по-философски и не намерен отказываться от своего хобби. «Надо понимать, просто пришел мой черед быть укушенным», — объяснил он.

Средний размер черноперых акул не превышает 1,5 метра. Обычно они остерегаются людей и не представляют для них угрозы, но могут проявлять агрессию при наличии пищи.

В 2018 году сообщалось, что один из отдыхающих на австралийском мысе Леннокс-Пойнт, штат Новый Южный Уэльс, вытащил из воды напугавшую его акулу. На фотографии, сделанной после инцидента, он позирует на каменистом пляже рядом с мертвой рыбой, длина которой сопоставима с ростом взрослого человека.

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