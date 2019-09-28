США потребовали экстрадиции задержанного в Испании россиянина

США потребовали выдать задержанного в аэропорту испанской Валенсии российского гражданина, заявила адвокат арестованного Елена Тарасова. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам адвоката, у нее пока нет доступа к материалам по делу об экстрадиции россиянина в США. «Единственные документы, которыми располагает защита, — это короткое описание вменяемых ему преступных действий, с которыми мой подзащитный не согласен», — сообщила Таранова. При этом она не раскрыла сути предъявленных задержанному обвинений.

Россиянин был задержан 20 сентября в аэропорту Валенсии сотрудниками национальной полиции. На данный момент его поместили под стражу. Сотрудник консульства России в Барселоне уже посетил задержанного. По данным СМИ, американские власти требуют выдачи задержанного по имени Александр К. за предполагаемую причастность к мошенничеству с крупными суммами. Преступления россиянин якобы совершал через интернет с помощью поддельных документов. Отмечается, что в Испанию он приехал со своей женой и семилетним сыном.

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