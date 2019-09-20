Россиянин повез в Литву сигареты стоимостью два миллиона евро и попался

На границе Литвы с Калининградской областью литовские пограничники задержали россиянина, перевозившего контрабандные сигареты стоимостью два миллиона евро. Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на Криминальную службу литовской таможни.

Отмечается, что инцидент произошел утром в четверг, 19 сентября. Россиянин, который находился за рулем грузового автомобиля Renault, на таможне заявил, что везет в одно из предприятий Каунасского района груз из пластиковых гранул. Однако при проверке его автомобиля с помощью мобильного рентгена у пограничников возникли подозрения в этой версии.

При досмотре пограничники обнаружили по меньшей мере 653 тысячи пачек российских сигарет, общая стоимость которых превышает два миллиона евро. В литовской таможне отмечают, что россиянин даже не пытался их спрятать. Контрабандист был задержан на двое суток. По факту незаконного владения акцизными товарами было начато досудебное расследование.

Ранее в сентябре белорусские таможенники совместно с КГБ раскрыли схему переправки оружия из Украины в Россию. Отмечалось, что части оружия транзитом шли через Белоруссию в Литву, а уже из прибалтийской республики нелегальные грузы доставлялись в пункт назначения. После выявления схемы информация была передана Москве, российские оперативники провели спецоперацию, в ходе которой было найдено и изъято большое количество стрелкового оружия и боеприпасов.

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