Умер новорожденный внук Снуп Дога

Новорожденный внук рэпера Снуп Дога Кай Лав скончался в возрасте десяти дней. Об этом сообщает издание E! News со ссылкой на Instagram отца погибшего младенца и сына рэпера, Корда Бродуса.

Причины смерти мальчика не называются. Отец новорожденного отметил, что тот умер у него «на руках». Он поделился фотографией таблички с именем ребенка и написанными на ней словами «любовь» и «свет». Кроме того, Бродус опубликовал видео, на котором Кай Лава целует в щеку его родная сестра.

«Мой сын Кай принес в этот мир столько любви и позитива. Его энергия будет жить, и эти десять дней любви всегда будут особенными для нас», — написал Бродус.

Как отмечает Fox News, в 2015 году у Корда Бродуса родился сын Зион, а в 2018-м — дочь Эллевен.