В Германии задержали французского «человека-паука»

Человек-паук Ален Робер во время подъема на башню «Федерация»

В Германии задержали 57-летнего французского альпиниста Алена Робера, также называемого в СМИ «человеком-пауком», после взбирания на высотное здание. Об этом сообщает издание Spiegel в субботу, 28 сентября.

На высоту 153 метра Робер забрался за 20 минут. Когда он спустился, его ожидали полицейские. Мужчине могут предъявить обвинение в нарушении общественного порядка и незаконном проникновении в жилище.

В январе этого года «человека-паука» уже задерживала филиппинская полиция за то, что он залез на высотку GT International Power в городе Макати.

Робер поднялся более чем на 100 высотных зданий, и занесен в Книгу рекордов Гиннесса. В частности, он побывал на крышах 828-метровой высотки «Бурдж-Халифа» в Дубае, 187-метровой башни Total в деловом квартале «Ла Дефанс» в Париже, 324-метрой Эйфелевой башни.

В сентябре 2007 года Ален Робер забрался на 242-метровую башню «Запад» в международном деловом центре «Москва-Сити». Экстремал совершил восхождение за 30 минут.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!