В России изменились правила приема на работу

С 29 сентября при приеме на работу можно будет предъявить электронное уведомление из Пенсионного фонда России (ПФР) вместо бумажных карточек СНИЛС. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ на портале правовой информации.

Выданные до 1 апреля бумажные карточки СНИЛС продолжают действовать, отмечает издание.

Электронное уведомление можно получить в отделениях ПФР и многофункциональных центрах, а также онлайн через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда либо на портале государственных услуг.

27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе. По ее словам, сведения о трудовой деятельности и трудовом стаже будут доступны специалисту госучреждения через систему электронного документооборота.

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