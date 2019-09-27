Россиянам позволят не подтверждать трудовой стаж

С начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе. Об этом на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

По ее словам, сведения о трудовой деятельности и трудовом стаже будут доступны специалисту госучреждения через систему электронного документооборота.

Ранее, 17 сентября, Госдума приняла в первом чтении законопроект об электронных трудовых книжках. Предполагается, что в случае его принятия в нынешнем варианте бумажные трудовые книжки начнут менять на электронные в 2021 году.

Чтобы отказаться от перехода, сотрудник компании должен подать заявление в отдел кадров. Однако лицам, поступающим на работу впервые, бумажные трудовые книжки выдаваться уже не будут. В мае стало известно, что Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки граждан.

Замену бумажных паспортов на электронные предлагается провести к 2024 году.

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