Опубликовано фото авианосца США в «ловушке» китайских кораблей

Китайский портал Sohu опубликовал спутниковый снимок, на котором, как утверждается, запечатлен авианосец ВМС США «Рональд Рейган» в окружении пяти военных кораблей КНР в акватории Южно-Китайского моря неподалеку от спорных островов. Кадр был сделан 28 сентября.

Пресс-секретарь Министерства национальной обороны Китая Рен Гоцян в связи с публикацией снимка заявил, что американский корабль был направлен в регион для демонстрации силы США. Он заверил, что китайские военные продолжат выполнять свои обязанности, защищая суверенитет и безопасность государства.

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В свою очередь, представитель Седьмого флота ВМС США, в зону которого входит западная часть Тихого океана, коммандер Риэнн Моммсен отказалась подтвердить информацию о местонахождении авианосца, передает The Japan Times. По ее словам, в настоящее время корабль выполняет рутинные задачи.

Как отмечает The Japan Times, Пентагон мог направить свой авианосец в Южно-Китайское море в преддверии празднования 70-летия образования КНР, которое будет отмечаться 1 октября. «Присутствие "Рейгана" можно рассматривать как попытку США остудить пыл празднования в условиях торговой войны Вашингтона и Пекина», — пишет издание.

Острова в Южно-Китайском море являются предметом территориального спора между Китаем, Тайванем, Малайзией, Филиппинами, Брунеем и Вьетнамом. Наиболее напряженной является ситуация вокруг рифа Скарборо, а также южного архипелага Спратли, который, как считается, богат нефтью и газом. Камбоджа, в свою очередь, интересов в Южно-Китайском море не имеет.

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