Военные корабли США третий раз за год возмутили Китай

Американские военные корабли прошли вблизи спорных островов в Южно-Китайском море, чем вызвали возмущение у властей Китая. Об этом сообщает South China Morning Post.

Как передает издание, эскадренные миноносцы Военно-морских сил (ВМС) США «Пребл» (USS Preble) и «Чан Хун» (USS Chung-Hoon) с управляемым ракетным оружием прошли в 12 морских милях от архипелага Спратли. На владение этой территорией претендуют как КНР, так и Филиппины, Вьетнам и Тайвань.

«Действия кораблей США нарушили суверенитет Китая и поколебали мир, безопасность и порядок в регионе», — прокомментировал появление миноносцев представитель китайского министерства обороны Гэн Шуан. Он добавил, что Пекин очень недоволен маневрами американского флота и выражает протест.

Проход кораблей подтвердили представители ВМС США. По словам представителя седьмого флота Клэя Досса, маневр призван подчеркнуть нейтральность этих вод и обеспечить соблюдение международного права.

Ранее в этом году американские боевые корабли уже дважды заходили в воды, которые Китай считает своими. За весь прошлый год такое случалось пять раз, за 2017 год — четырежды.

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