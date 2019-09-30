Полиция часами искала злоумышленника в огромном лабиринте

Видео: ThePressDemocrat / YouTube

В американском городе Петалума, штат Калифорния, полицейские два часа блуждали по кукурузному лабиринту, куда сбежал подозреваемый. Об этом сообщает газета The Press Democrat.

29-летний Райан Кеннет Уэст (Ryan Kenneth Watt) нарушил судебный запрет на общение с бывшей девушкой, которая обвиняла его в навязчивом преследовании. Когда к нему пришли полицейские, он перебежал дорогу и скрылся в кукурузном лабиринте, который считается местной достопримечательностью. Запутанная сеть дорожек, проложенная в зарослях трехметровой кукурузы, покрывает площадь 16 тысяч квадратных метров.

Сотрудники полиции оцепили поле, вызвали вертолет и вооружились картами. Затем, разделившись на группы по три человека, они вошли в лабиринт сразу с двух сторон. «Мы методично продвигались вперед, — рассказал один из участников операции изданию The Mercury News. — Обошли весь лабиринт, но его нигде не было».

Спустя два часа у вертолета почти закончилось топливо, и поиски подозреваемого решили свернуть. Выйдя из лабиринта, один из полицейских заметил рядом курятник. Он заглянул внутрь и обнаружил Уэста, который все это время прятался именно там. После этого подозреваемый был задержан.

Кукурузные лабиринты — популярное в Северной Америке развлечение. Самый большой лабиринт расположен в городе Диксон, штат Калифорния. Его площадь составляет 180 тысяч квадратных метров.

В 2011 году сообщалось, что американская семейная пара с детьми заблудилась в лабиринте на кукурузном поле в городе Данверс, штат Массачусетс. Их вызволяли полицейские с собакой.

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