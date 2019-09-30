Порно девять часов крутили на уличном экране модного магазина

Порнографические ролики всю ночь крутили на уличном экране магазина спортивной одежды и обуви Asics в Окленде, Новая Зеландия. Об этом сообщает The Guardian.

Неизвестные хакеры взломали систему безопасности японской компании, в результате чего на протяжении девяти часов на дисплее вместо рекламных кампаний транслировали порно. Сотрудникам Asics удалось отключить его только утром на следующий день.

«Совершенно неуместно и оскорбительно», «некоторые были шокированы, а другие просто остановились и смотрели», «я глянула туда во второй раз, потому что просто не могла поверить своим глазам» — прокомментировали ситуацию очевидцы.

После случившегося компания принесла извинения всем, кто стал невольным зрителем контента, и пообещала сделать все возможное, чтобы впредь защитить программное обеспечение от преступников.

В настоящий момент с инцидентом разбирается полиция.

В сентябре фотографии полуголых моделей в учебнике по медицине, по которому обучались студенты Кембриджа, возмутили общественность. В сети обратили внимание, что на иллюстрациях в книге Advanced Examination Techniques in Orthopaedics («Передовые методы обследования в ортопедии») все женщины позируют в нижнем белье, через которое просвечивает их тело, в то время как мужчины — в полноценных костюмах.

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