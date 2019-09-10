В сети возмутились полуголыми моделями в учебнике по медицине

Фотографии полуголых моделей в учебнике по медицине, по которому обучались студенты Кембриджа, возмутили общественность. Об этом сообщает Mirror.

В сети обратили внимание, что на иллюстрациях в книге Advanced Examination Techniques in Orthopaedics («Передовые методы обследования в ортопедии») все женщины позируют в нижнем белье, через которое просвечивает их тело, в то время как мужчины — в полноценных костюмах. Более того, на некоторых снимках модели стоят в вульгарных позах, демонстрируя «медицинские процедуры».

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Пользователи Twitter не одобрили учебник и прозвали иллюстрации легкой порнографией.

Впервые книга была напечатана в ноябре 2002 года компанией Greenwich Medical Media (GMM). В 2014 году ее переиздали, исключив все «неуместные» изображения.

Однако, по заверению университетского СМИ Cambridge University Press, учебники закупили еще до того, как их доработали.

В сентябре новый кардиган, который появился в ассортименте американского онлайн-ретейлера Fashion Nova, возмутил покупателей чрезмерной откровенностью. На рекламной фотографии девушка позирует в бордовом топе с длинными рукавами, который должен затягиваться спереди с помощью серебристой цепочки. Однако стилисты Fashion Nova не затянули цепочку и оставили на груди глубокий вырез.

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