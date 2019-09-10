Слишком откровенный дизайн купальника смутил покупателей

Австралийского модельера Карен Херли (Karen Hurley) пристыдили за чересчур откровенный и непрактичный дизайн купальника, который она представила в Instagram своего одноименного бренда. На это обратили внимание в The Sun.

Слитный купальный костюм не понравился покупателям из-за вырезов в форме цветов на животе. По их мнению, загар в такой вещи покроет тело неравномерно. Кроме того, клиентов смутили слишком высокие прорези для ног. На модели, демонстрирующей купальник на рекламном снимке, они заканчиваются выше талии. «Представляю, каким образом ляжет загар!» — съязвила одна из них в комменатриях.

Фото опубликовано @karenhurleycollections

Однако другие пользователи соцсети оценили новинку. «Этот купальник просто потрясающий. Не могу дождаться отпуска», — заявила поклонница бренда. «Это лучший костюм из всех, что у меня когда-либо были! Оранжевый — прекрасный цвет, в жизни он выглядит куда лучше, чем на фото», — поддержала еще одна комментаторша.

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Купальник Karen Hurley доступен в трех вариантах расцветки: оранжевой, черной и белой. На сайте бренда он продается по цене 55 фунтов стерлингов (около 5,5 тысячи рублей).

В сентябре фанаты раскритиковали американскую супермодель и дизайнера Эмили Ратаковски за чересчур откровенный дизайн купальника, который появился в коллекции ее собственного бренда Inamorata Woman. Речь идет о раздельном купальнике без бретелек с леопардовым принтом, в котором снялась сама Ратаковски. Покупателей возмутило не только практически обнаженное тело модели на рекламном снимке, но и слишком высокая цена на вещь.

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