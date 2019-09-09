Модный бренд раскритиковали за слишком вульгарный дизайн одежды

Кардиган, который появился в ассортименте американского онлайн-ретейлера Fashion Nova, возмутил покупателей чрезмерной откровенностью. Свои претензии они высказали в комментариях под Instagram-постом бренда, на котором модель демонстрирует новинку.

На рекламной фотографии в соцсети девушка позирует в бордовом топе с длинными рукавами, который должен затягиваться спереди с помощью серебристой цепочки. Однако стилисты Fashion Nova не затянули цепочку и оставили на груди глубокий вырез.

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Подписчики марки не одобрили вульгарный крой кардигана и усомнились в том, что он вообще пригоден для ношения. «В нем я бы даже пошевелиться боялась», — написала одна из них в комментариях к фото. «А как в таком можно согреться?» — осведомилась вторая. «Обязательно схожу в нем как-нибудь в церковь», — язвила третья клиентка. «Может, она надела его задом наперед?» — предположила четвертая.

В июле Fashion Nova уже сталкивался с подобной ситуацией. Тогда марка выпустила купальный костюм на тонких бретельках с черно-оранжевым тигровым принтом. Покупателям не понравились слишком высокие прорези для ног: они заканчивались под грудью модели.

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