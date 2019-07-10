Модный бренд раскритиковали за слишком смелый дизайн купальника

Купальный костюм, который появился в ассортименте американского онлайн-ретейлера Fashion Nova, возмутил покупателей чрезмерной откровенностью. Свои претензии они высказали в комментариях под Instagram-постом бренда, на котором модель демонстрирует новинку.

На фотографии изображена девушка в слитном купальнике на тонких бретельках с черно-оранжевым тигровым принтом. Пользователям соцсети не понравились слишком высокие прорези для ног: они заканчивались под грудью модели. «Он же совсем ничего не прикрывает», — возмутилась одна из комментаторов. «Мне больно от одного только взгляда на это фото», — призналась другая. «Вы все [модные бренды] хотите, чтобы мы страдали! Вместе с этим купальником вы должны продавать крем от раздражения», — поддержала третья.

На официальном сайте Fashion Nova указанный купальник продается по цене 39,99 доллара (2,5 тысячи рублей).

В мае британский бренд Jaded London выпустил похожую модель и тоже столкнулся с критикой клиенток. Речь идет о слитном купальном костюме без бретелек с броским принтом из апельсинов и зебры, а также с высокими прорезями для ног, которые пользователи сети прозвали «ужасающими». Некоторые покупательницы решили, что девушка на рекламной фотографии надела его задом наперед.

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