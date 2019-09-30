Россияне рассказали о настоящем пороге бедности

Семью можно считать бедной, если средний доход одного ее члена не превышает 12,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса жителей страны, проведенного «Левада-центром», пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Таким образом, субъективная граница бедности на 11,6 процента выше, чем величина прожиточного минимума в России, который во втором квартале 2019 года составил 11,2 тысячи рублей.

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Между тем россияне полагают, что для поддержания достойного образа жизни человеку в среднем необходимо около 38,1 тысячи рублей. В то же время среднедушевой доход в семьях участников опроса оказался значительно ниже этой цифры и составил 16,8 тысячи рублей.

Как свидетельствуют результаты опроса, порядка 40 процентов участников исследования имеют ежемесячный доход ниже 12,5 тысячи рублей.

Согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян падают в течение пяти лет и с 2014 года снизились на 8,3 процента. По итогам 2019 года в Минэкономразвития ожидают, что доходы покажут околонулевой рост.

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