Бывший начальник таможни Домодедово обвинил падчерицу в краже миллионов

Экс-глава таможенной службы аэропорта Домодедово Рудольф Зимин заявил в полицию о краже десятков миллионов рублей. Об этом во вторник, 1 октября, сообщает Telegram-канал «112».

По словам Зимина, его падчерица Альбина Амелина сменила замки в квартире, оставшейся в наследство после смерти жены, пока бывший таможенник был в отъезде. Дверь взломали, и Зимин недосчитался хранившихся в квартире 41 миллиона 713 тысяч рублей. Полиция начала проверку.

В январе 2015 года сообщалось, что начальник пассажирского поста таможни аэропорта Домодедово был отправлен под домашний арест по подозрению в многочисленных взятках от граждан Вьетнама, нарушавших правила прохода через «зеленый коридор». Двое его подчиненных, также подозреваемых в получении взяток, решением суда были помещены под стражу.

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