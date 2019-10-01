Китай «подставил» Россию под санкции

Крупнейший российский частный добытчик газа «Новатэк» столкнулся с проблемами по причине санкций США, наложенных на китайские транспортные компании из-за предполагаемой перевозки иранской нефти. Соответствующее заявление опубликовано на сайте канадской компании Teekay.

В заявлении говорится, что сложности связаны с включением двух китайских компаний — COSCO Shipping Tanker (Dalian) Co. и COSCO Shipping Tanker (Dalian) Seaman & Ship Management Co. — в американский санкционный список SDN. Обе они подозреваются властями США в транспортировке иранской нефти, что запрещено прошлогодними санкциями, наложенными Вашингтоном на Тегеран после одностороннего выхода из иранской ядерной сделки.

Teekay участвует в совместном предприятии с китайской China LNG Shipping Limited (CLNG). Последняя не попадает под санкции напрямую, однако косвенно считается «заблокированным лицом», с которым запрещены любые контакты американским резидентам (а фактически и компаниям по всему миру), из-за того, что наполовину принадлежит Cosco Shipping Tanker.

Совместное предприятие Teekay и CLNG сотрудничает с проектом «Новатэка» по добыче и сжижению газа в Арктике «Ямал СПГ». Компания поставила проекту четыре танкера для перевозки газа и должна была поставить еще два. Теперь же, опасается Teekay, использование этих судов может быть под вопросом. Канадская компания решила перенести назначенную на 2 октября презентацию для инвесторов.

В «Новатэке» угрозу считают преувеличенной. Компания опубликовала собственное заявление, в котором обратила внимание на то, что перевозки сжиженного газа танкерами, поставленными СП Teekay и CLNG, не имеют прямого отношения к санкциям, наложенным на китайские логистические фирмы.

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Вместе с тем опрошенные «Коммерсантом» эксперты и юристы опасаются, что проблемы все же могут возникнуть, причем не только с указанными шестью танкерами, но и еще с семью, поскольку их «Новатэку» поставляют совместные предприятия с участием CLNG.

При этом санкции, даже если они действительно коснутся судов, могут не оказать существенного влияния на «Ямал СПГ» и его контрактные обязательства перед зарубежными поставщиками, указывают аналитики. Даже в том случае, если порты (включая российские) откажутся обслуживать подсанкционные суда, они смогут осуществлять перевалку газа «борт в борт» без захода в порт. Проблемы могут возникнуть со страхованием танкеров и их груза, поскольку страховые компании, вероятно, откажутся сотрудничать с проектом «Ямал СПГ».

Контрольный пакет акций (50,1 процента) в «Ямал СПГ» принадлежит «Новатэку». 20 процентами владеет французская Total, еще 20 — китайская государственная CNPC, 9,9 процента — китайский Фонд Шелкового пути. Произведенный на заводах проекта сжиженный газ поставляется в Европу, Китай, Индию, а также реализуется на спотовом (биржевом) рынке через зарубежных трейдеров.

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